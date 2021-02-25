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باسم مرسي عن أسباب الخروج من الزمالك: لست موظفًا

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف باسم مرسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن أسباب طلب الرحيل عن صفوف الزمالك.

وقال باسم مرسي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا أقبل أكون موظفًا تحت أي سبب".

وتابع، "آخر مباراة شاركت فيها مع الزمالك حققت كأس مصر، ولكني طلبت الرحيل لأنني شعرت أنه سيتم تهميشي في الموسم التالي".

جدير بالذكر أن باسم مرسي رحل عن صفوف الزمالك بشكل نهائي في عام 2019، حيث انتقل إلى الإنتاج الحربي، ثم إلى مصر المقاصة حاليًا.

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