باريس سان جيرمان يقتحم سباق الصراع على هدف ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي اقتحم سباق التعاقد على النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن باريس سان جيرمان قدم عرضاً رسمياً لديفيد ألابا من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن ريال مدريد يمتلك إتفاقاً شفيهاً مع ألابا منذ عدة أشهر ولكن لم يوقع النجم النمساوي البالغ من العمر 28 عاماً على أي عقود رسمية مع الملكي.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن الجميع يترقب ما إذا كان ألابا سوف ينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة أو باريس سان جيرمان أو إلى أحد الأندية الإنجليزية التي ترغب بالتعاقد معه أيضاً.



