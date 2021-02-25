مروان بابلو يتخذ خطوات جديدة بشأن العودة





تصدر مروان بابلو اليوم الخميس الموافق الـ25 من فبراير 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب اتخاذ نجم الراب خطوات جديدة فسرها البعض بأنه تمهيد للعودة.





مروان بابلو





وبدأ مروان بابلو خطوات عديدة وجدية بشان العودة إلى "الراب" والرجوع إلى جمهوره، رغم قراره بالاعتزال، الذي صدم جمهوره، قبل أن ينشر فيديو وهو يغني.





عودة مروان بابلو





وعاد مروان بابلو إلى مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً، حيث قرر إنشاء حسابات رسمية له بعد إغلاقه كافة الصفخات التي تخصه، منذ قراره بالاعتزال.





بداية مروان بابلو





واستهل مروان بابلو عودته بتسجيل حساب عبر "إنستجرام" حيث نشر صورة له دون أن يرفق بها تعليق، ليفسر البعض قرب عودته، بعدما نشر فيديو من كواليس كليب جديد له.





اعتزال مروان بابلو





يٌذكر أن مغني الراب مروان بابلو كان قد أعلن اعتزاله نهائياً عن مجال الغناء في مارس الماضي، حيث طلب من جمهوره ألا يثنوه عن قراره، رغم النجاح الكبير الذي حققه عالم أغاني "الأندر جرواند"، مفسراً ذلك بسبب "توبته".





كلمات مروان بابلو





وكتب مروان بابلو على صفحته الرسمية عبر "فيس بوك" رسالة اعتزاله والتي تضمنت: "محدش يطلب مني أرجع تاني بعد إذنكم .. أنا بتوب لربنا حاليا وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني، وياريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدا برضوا".





أعمال مروان بابلو





وقدم مروان بابلو العديد من أغاني الراب التي لاقت رواجا كبيرا وحققت نجاحاً باهراً، وعلى رأسها أغنية "جميزة"، والتي كانت سبباً في شهرته.



