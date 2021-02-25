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بعد الإعلان عن رجوعه ساحة الراب.. الجمهور لـ بابلو "العالمي رجع تاني"

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:07 ص
بوابة الفجر
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نشر مغني الراب الشاب مروان بابلو صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر بابلو في الصورة بالابيض والاسود بلوك جديد مختلف عما كان عليه مسبقا.


ونالت الصورة اعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتي :

انت زي القمر حتي وانت مش باين 

مرحب برجوعك من تاني يا ملك الراب

مستنين الكليب بفارغ الصبر


منتظرين الجديد يا ملك.

وكان قد أعلن مروان بابلو في مارس العام الماضي قرار الاعتزال من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن جمهوره أن حساباته قد اخترقت، وبعد غياب طويل دام لشهور ينتظر جمهور مروان بابلو عودته من جديد بعد أخبار عن تسجيله ألبوم جديد.

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مروان بابلو، معبرين عن سعادتهم بقرار العودة ومنتظرين الألبوم الجديد له.
 
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
 
مروان بابلو هو مغنى راب شاب من الإسكندرية، وله العديد من الأغانى "الراب"، التي حققت نجاحات كبيرة، ومن أشهر أغانيه "الجميزة"، و"سندباد"، و"فلكلور"

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