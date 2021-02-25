إيمي الجندي لـ"الفجر الفني": سعيدة بالتعاون مع المخرج خالد الحلفاوي.. وهذه تفاصيل مشاركتي في "حلوة الدنيا سكر"





وقالت 'إيمي' في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، بأنها تشارك في المسلسل في حكاية من ضمن 9 قصص، وهي بعنوان "لا سحر ولا شعوذة" ، حيث تقدم شخصية مختلفة تماماً عن الشخصيات التي قدمتها من قبل ، وتجسد شخصية فتاة تٌدعى 'سمر' وهي الأخت الصغرى للفنانة ياسمين رحمي.





وأشارت "إيمي" أن شخصية 'سمر' شخصية واعية وذكية جداً تبدع في تحليل الشخصيات ودائما تقف مع شقيقتها في مشاكلها وتوجها إلي الصواب.





وأضافت 'إيمي' أن ما جذبها للمشاركة في المسلسل أن السيناريو مكتوب بشكل جيد والحكاية فكرتها جديدة ومختلفة وهذا ما يتضح من عنوانها والذي يحمل اسم "لا سحر ولا شعوذة" ، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج خالد الحلفاوى وشركه الإنتاج قائله :"سعيدة بالتعاون مع الأستاذ الخلوق خالد الحلفاوي وشركة الإنتاج وأتمنى تكرار التجربة معهم مرة أخرى".





يشار أن أحداث المسلسل تدول حول 9 شخصيات مختلفة، من خلال حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل قصة في 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، ومن بينها؛ « لا سحر ولا شعوذة»، و«9 خطوات لقلب الرجل»، و«الجريمة لا تفيد»، و«المتخصصة».





يشارك في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، عدد من الفنانين في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية ثانية، وكذلك الفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعمل من تأليف ضياء محمد وإخراج خالد الحلفاوي.





والجدير ذكره أن آخر أعمال الفنانة إيمي الجندي مسلسل "في بيتنا روبوت" والذي يعد ثاني تعاون يجمعها مع المخرج وليد الحلفاوي ، وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً فور عرضه على الشاشات التليفزيونية، والمسلسل بطولة شيماء سيف، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، وكوكبة مميزة من النجوم، وتدور أحداثه في إطار 20 حلقة، وهو من إخراج وليد الحلفاوي ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي.

كشفت الفنانة إيمي الجندي عن مشاركتها للفنانة هنا الزاهد في مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، الذي يُعرض حاليًا على شاشة "dmc" وهو من اخراج خالد الحلفاوي.