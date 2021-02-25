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الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بضم نجم المنتخب الأولمبي

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:37 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم مجلس إدارة  النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب  أولى صفقات الفريق الصيفية، بالتعاقد مع كريم فؤاد لاعب المنتخب الأولمبى ونادى النجوم المعار إلى نادى إنبى، لمدة 5 مواسم ابتداءً من الموسم المقبل.


حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن الأهلى  حصل على توقيع اللاعب وأنهى التفاوض مع النجوم على ضم ظهير أيمن المنتخب الأولمبى لمدة 5 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل.

وكشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، عن المبلغ المطلوب  هو 15 مليون جنيه ، وأن سياسة الفريق البترولى لا تعتمد على دفع مبالغ مالية كبيرة فى اللاعبين للتعاقد معهم النجوم لتفعيل عقد كريم فؤاد كبير، خصوصا أن سياسة ناديه تعتمد على بيع اللاعبين المميزين، وتسويقهم محليا وخارجيا، لكن شراء لاعبين بأرقام مادية كبيرة فى هذا التوقيت سيكون صعبا للغاية.

وأكد مدير الكرة بإنبى، فى تصريحات صحفية أن كريم فؤاد من اللاعبين المميزين، ويعتمد عليه حلمى طولان كركيزة أساسية فى صفوف الفريق البترولى، مشيراً إلى أنه يتمنى استمرار اللاعب معهم لما يمثله من إضافة كبيرة للفريق.

يذكر أن  الفريق البترولى تعاقد مع اللاعب قبل بداية الموسم الماضى لمدة موسمين على سبيل الإعارة تنتهى بنهاية الموسم الجارى، مع وجود بند فى عقد اللاعب يفيد بأولوية نادى إنبى فى شراء اللاعب بشكل نهائى مقابل 15 مليون جنيه كما يوجد بند يفيد بأحقية قطع اللاعب لإعارته ولكن حال تلقيه عرضًا أوروبيًا وليس عرضًا محليًا.


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