باسم مرسي يتحدث عن خلافه مع مرتضى منصور













تحدث باسم مرسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن خلافه مع مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.





وقال باسم مرسي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مرتضى منصور كان شخصية جيدة في التعامل معي".





وتابع، " اختلفت معه في وقت ما، عندما هاجمني على الهواء وكنت وقتها مهاجم منتخب مصر، زعلت وقلت مش هلعب".





واستكمل، "كارتيرون مدرب جيد، لكن باتشيكو أفضل بكثير، خصوصًا على المدى البعيد، يعلم جيدًا كيف يجمع النقاط".





واسترسل، "مقتنع أنه كلما بذلت مجهود أكثر في المباراة تحصل علي مكافآت ربانية، دائمًا عندما أرى نفسي غير موفق في مباراة، أقاتل بشكل أكبر في الجري والالتحامات، فأشعر أن التوفيق يأتي من الله".



