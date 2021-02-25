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صراع إنجليزي ألماني على نجم مانشستر يونايتد ريهام عبد المحسن

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:43 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن كلا من توتنهام الإنجليزي وبرسيا دورتموند الألماني يتنافسان على التعاقد مع حارس المرمى البالغ من العمر 23 عاماً.
وأكدت الشبكة البريطانية أن حارس المرمى الشاب سيرحل عن صفوف الشياطين الحمر عقب نهاية الموسم الحالي في حال لم يصبح الحارس الأول لمانشستر يونايتد في الموسم المقبل.
وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن هندرسون عاد إلى مانشستر في الصيف الماضي بعد فترة إعارة في شيفيلد وخاض مع الشياطين الحمر في الموسم الحالي حتى الآن 12 مباراة فقط في جميع البطولات.

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