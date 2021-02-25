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شاهد.. علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده
الخميس 25/فبراير/2021 - 03:47 ص
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أحيا علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده، والتي توافق اليوم الخميس 25 فبراير 2021.
ورحل الرئيس الأسبق في يوم 25 فبراير 2020، عن عمر يناهز 91 عاما.
الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك ،— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 24, 2021
نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة 🤲.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . pic.twitter.com/eby86bgtk5
ونشر علاء مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطعًا صوتيًا لتلاوة القرآن الكريم، وعلق عليه قائلا: "الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك".
وأضاف: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".
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