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باسم مرسي: مروان محسن أفضل من ازارو وهذه نصيحتي له

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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باسم مرسي: مروان محسن أفضل من ازارو وهذه نصيحتي له

وجه باسم مرسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، نصيحة إلى مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، في ظل الحالة السيئة التي يعيشها الأخير، والصيام التهديفي الذي يلازمه منذ فترة طويلة.

وقال باسم مرسي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مشكلة مروان محسن أنه يخشى التواجد بمنطقة التهديف، أزارو كان بيضيع ويسجل وكان أيضًا بيتم انتقاده، لكن مروان بالنسبالي أفضل".

وتابع، "مروان محسن مهاجم كبير، ولابد أن يكمل مسيرته في الأهلي ويعافر، وألا يضع في حساباته ردود الأفعال تماما".

وكانت تقارير صحفية أكدت أن مروان محسن استقر على الرحيل عن النادي الأهلي، في ظل سوء الحظ والتوفيق الذي يلازمه في القلعة الحمراء.

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