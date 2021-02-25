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تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة بنفيكا فى الدوري الأوربي

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الخميس نادي آرسنال الإنجليزي نظيره نادي بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة الدوري الاوربي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أثينا 

وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: تيريني، بيريلين، لويز، جابرييل.

خط الوسط: النني، تشاكا، سيبايوس.

خط الهجوم: لاكازيت، ويليان، لاكازيت.

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