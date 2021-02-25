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مروة عيد تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في "بنت السلطان"

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:46 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة مروة عيد عن سعادتها الشديدة بمشاركتها في مسلسل 'بنت السلطان' ، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.


وقالت مروة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنها تشارك خلال أحداث المسلسل كضيفة شرف ، حيث تجسد شخصية تدعى "سماح" ، مشيرة أن المشاهد تجمعها مع الفنانة روجينا والفنان بيومي فؤاد وأن الدور مهم ومحوري وسيقلب الأحداث رأساً علي عقب ، متمنية أن ينال الدور إعجاب الجمهور.
 

وأشارت "مروة" أن شخصيتها بالمسلسل لا يمكن لأحد أن يتوقعها ومختلفة تماماً عن الشخصيات التي قدمتها من قبل.


وأوضحت مروة بأنه تم ترشيحها للمسلسل من خلال المخرج أحمد شفيق ، مضيفة أنه من أسباب مشاركتها في المسلسل هو رغبتها في العمل للمرة الأولى مع الفنانة روجينا والمخرج أحمد شفيق والسيناريست أيمن سلامة الذي لم يحالفها الحظ في العمل معهم سابقاً.
 

وعن تجربتها مع الفنانة روجينا قالت "مروة" بأنها فنانة مجتهدة وجميلة ومتواضعة وتتعامل برُقي مع الآخرين ، مشيرة أنها سعيدة بالتعاون الأول معها وتتمني تكرار التجربة مرة أخرى.
 

وأفصحت "مروة" عن نوعية الشخصيات التي تتمنى تجسيدها قائله:" أتمني تجسيد الكثير من الشخصيات وخاصة الأدوار المركبة والصعبة والادوار الكوميدية ، كما أنني أرغب في تجسيد دور فتاة شعبية".


وتدور أحداث مسلسل "بنت السلطان" في إطار شعبي، ويتخلله العديد من الأحداث المشوقه للجمهور وسوف يتم تصويره في أكثر من محافظة من بينها القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية والعديد من المحافظات الأخرى.


يذكر أن مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، حسن أبوالروس، ندى موسي، محمود حافظ، محمد مهران، بيومي فؤاد، مروة عيد ، سوسن بدر، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج أحمد شفيق.

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