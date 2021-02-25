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حظك اليوم.. توقعات برج الثور 25 فبراير 2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:34 ص
برج الثور
برج الثور
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الثور اليوم 25 فبراير 2021
لاتسمح للعاطفة أن يكون لها اليد الطولى فوق العقل وإلا عانيْت على المدى البعيد، فى العاطفة لاتقم بلعب دورالضحيّة المغلوب على أمرها.

صفات برج الثور:
مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.

أشهر مواليد برج الثور: ليوناردو ديفينشي، وبيتر تشايكوفسكي، وأدولف هتلر، وإليزابيث الثانية، ووليام شيكسبير.

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