حظك اليوم.. توقعات برج الثور 25 فبراير 2021

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توقعات برج الثور اليوم 25 فبراير 2021

لاتسمح للعاطفة أن يكون لها اليد الطولى فوق العقل وإلا عانيْت على المدى البعيد، فى العاطفة لاتقم بلعب دورالضحيّة المغلوب على أمرها.





صفات برج الثور:

مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.



