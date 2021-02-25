Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 25 فبراير 2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:35 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
Advertisements
قدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الجوزاء اليوم 25 فبراير 2021
الاحتمالات لمقابلتك مُحتالين بياعين كلام مُرتفعة،ليس كل مايلمع ذهبًا، هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط أو البدل اللامعة.

صفات برج الجوزاء:
مواليد برج الجوزاء، يتميزون بالذكاء، وسرعة البديهة، والتجدد في الأفكار، والثقة بالنفس، والقدرة على القيام بأي شيء، والقيام بأكثر من شيء في وقت واحد، حيث يمتلكون العديد من المواهب، إلا أنهم شخصيات هوائية ومزاجيين إلى أبعد حد، ويعانون كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف

أشهر مواليد برج الجوزاء: كونفوشيوس، والملكة فيكتوريا، ومارلين مونرو، وجودي غارلاند، وجون كندي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توقعات برج الجوزاء بوابة الفجر برج الجوزاء الفجر

أخبار تهمك

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 19 ساعة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 13 ساعة

رونالدو يطلب الرحيل عن يوفنتوس

منذ نصف ساعة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 12 ساعة

تحسن في الطقس.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا المتحور يضرب ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

انفصال هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين.. تعرف على التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بضم نجم المنتخب الأولمبي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الثور 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 17 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 19 فبراير 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

11:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»