حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 25 فبراير 2021

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توقعات برج السرطان اليوم 25 فبراير 2021

بإمكانك النّظرللجانب الممتلئ من الكوب والعمل النّاجح الذى أنجزته حتى الآن مما يُشَجّعك على المُثابرة بعملك مهما كانت الظروف تبدو حاليًا صعبة.





صفات برج السرطان:

مواليد برج السرطان، يتميزون بأنهم أصدقاء مخلصون، ومشاعرهم صادقة، ورومانسيون، ولديهم إحساسا مرهفا، ولكن نظرا لتأثر برجهم بالقمر فإنهم متقلبوا المزاج، إلا أن هذا يجعلهم مرهفوا الحس والعاطفة، ولكن يعانون كثيرًا من آلام المعدة خاصة وأنهم ضعفاء أمام الطعام الحلو.



