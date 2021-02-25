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حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 25 فبراير 2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:36 ص
برج السرطان
برج السرطان
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج السرطان اليوم 25 فبراير 2021
بإمكانك النّظرللجانب الممتلئ من الكوب والعمل النّاجح الذى أنجزته حتى الآن مما يُشَجّعك على المُثابرة بعملك مهما كانت الظروف تبدو حاليًا صعبة.

صفات برج السرطان:
مواليد برج السرطان، يتميزون بأنهم أصدقاء مخلصون، ومشاعرهم صادقة، ورومانسيون، ولديهم إحساسا مرهفا، ولكن نظرا لتأثر برجهم بالقمر فإنهم متقلبوا المزاج، إلا أن هذا يجعلهم مرهفوا الحس والعاطفة، ولكن يعانون كثيرًا من آلام المعدة خاصة وأنهم ضعفاء أمام الطعام الحلو.

أشهر مواليد برج السرطان: نيلسون مانديلا، مايك تايسون، هنري الثامن، الأميرة ديانا، وإيلسون روكفلر.

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