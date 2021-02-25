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حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 25 فبراير 2021
الخميس 25/فبراير/2021 - 05:37 ص
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.
توقعات برج العقرب اليوم 25 فبراير 2021
النقود ليست بهذه الأهمية عند مقارنتها بصديق فى ورطة، لا تُحمل نفسك فوق طاقتها لكن على الأقل بإمكانك حل جزء من المشكلة، بمشيئة الله تَعَالى.
صفات برج العقرب:
مواليد برج العقرب، يتميزون بأنهم طموحين للغاية، وهادئون ويكرهون التشاؤم والمتشائمين، ويحبون الصدق، ولا يميلون إلى فضح الأسرار، ولديهم جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.
أشهر مواليد برج العقرب: كريستوفر كولومبوس، وفولتير، والأمير تشارلز، وشارل ديجول، وماري أنطوانيت، ومارتن لوثر، وبيل جيتس، وبيكاسو.
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