حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 25 فبراير 2021

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توقعات برج العقرب اليوم 25 فبراير 2021

النقود ليست بهذه الأهمية عند مقارنتها بصديق فى ورطة، لا تُحمل نفسك فوق طاقتها لكن على الأقل بإمكانك حل جزء من المشكلة، بمشيئة الله تَعَالى.





صفات برج العقرب:

مواليد برج العقرب، يتميزون بأنهم طموحين للغاية، وهادئون ويكرهون التشاؤم والمتشائمين، ويحبون الصدق، ولا يميلون إلى فضح الأسرار، ولديهم جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.



