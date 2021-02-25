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حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم 25 فبراير 2021.. "ابتسامة تنتظرك في الصباح"

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:54 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
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يوافق اليوم 25 فبراير 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 25 فبراير 2021.

برج الحمل: الكلمة الحلوة لن تُكلفك الكثير،، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عنادًا وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.

برج الثور: لاتسمح للعاطفة أن يكون لها اليد الطولى فوق العقل وإلا عانيْت على المدى البعيد، فى العاطفة لاتقم بلعب دورالضحيّة المغلوب على أمرها.

برج الجوزاء: الإحتمالات لمقابلتك مُحتالين بياعين كلام مُرتفعة، ليس كل مايلمع ذهبًا، هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط أو البدل اللامعة.

برج السّرطان: بإمكانك النّظر للجانب الممتلئ من الكوب والعمل النّاجح الذى أنجزته حتى الآن مما يُشَجّعك على المُثابرة بعملك مهما كانت الظروف تبدو حاليًا صعبة.

برج الأسد: إبتعد عن العناد فى التورط بعلاقة رومانسية مهينة أو غير مناسبة لمستواك، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل،على الأقل لاتتورّط بوعود.

برج العذراء: لست تفتقر لعلم وفنّ إدارة الوقت ومع ترتيبك للأولويّات تتمكن من بمشيئة الله تَعَالى من إنجاز القائمة بأكملها، وأنت من تحدّد أولوياتك لنفسك.

برج الميزان: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.

برج العقرب: النقود ليست بهذه الأهمية عند مقارنتها بصديق فى ورطة، لا تُحمل نفسك فوق طاقتها لكن على الأقل بإمكانك حل جزء من المشكلة، بمشيئة الله تَعَالى.

برج القوس: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لا تفتقر لها.

برج الجدى: الابتسامة تُضيئ وجهك هذا الصباح، يوم مناسب لأداء عملك بكفاءة مرتفعة وتصفية خلاف مع زميل بابتسامة لطيفة وكلمة طيبة، الكلمة الزّين.

برج الدّلو: التعبير عن العواطف بوضوح ليس دائمًا الإختيار الصحيح فى كل الأوقات،عليك أن تنظر بعين الإعتبار لمشاكل الآخرين ونواياهم،وكتمان أسرارك.

برج الحُوت: بعض النشاط على جبهة العائلة وصِلَة الرّحِمْ فى الأفق، لا يجب أن تكون حياتك معادلة حسابيّة، فى العواطف لاوجود للمعادلات الرّياضيّة.

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