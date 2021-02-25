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متعب في الهجوم.. باسم مرسي يضع التشكيل الأفضل لمنتخب مصر

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قام باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة الحالي، ونادي الزمالك السابق، باختيار التشكيل الأفضل لمنتخب مصر.

وجاءت اختيارات باسم مرسي من اللاعبين الذين زاملهم في المنتخب، وذلك أثناء استضافته في برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار.

في حراسة المرمى.. عصام الحضري

وفي خط الدفاع.. حازم إمام، دويدار، علي جبر، محمد عبدالشافي

وفي خط الوسط.. طارق حامد، حسام غالي، محمد صلاح، محمود عبدالرازق شيكابالا، عبدالله السعيد

وفي خط الهجوم.. عماد متعب

فيما أوضح باسم مرسي، "اتأثر بإصابتي التي تعرضت لها في مباراة غانا مع المنتخب حتي الآن كلما حل موعدها".

وأكد، "لم أدخل في أي أزمة مع هيكتور كوبر «مدرب المنتخب السابق»، واتمنى أن أكمل مسيرتي مع المنتخب لتحقيق إنجازات أكبر".

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