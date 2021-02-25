رونالدو يطلب الرحيل عن يوفنتوس





..كشفت وسائل إعلام إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يرغب في الرحيل عن صفوف السيدة العجوز عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد الصحفي الإيطالي فابيو سانتين أن كريستيانو رونالدو طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز الرحيل عن يوفنتوس لخوض مغامرة جديدة.

وأشار فابيو سانتين إلى أن كريستيانو رونالدو إنضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 قادماً من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو علماً بأن عقده ينتهي في صيف عام 2022.

وألمح فابيو سانتين أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 36 عاماً خاض مع يوفنتوس حتى الآن 117 مباراة في جميع البطولات وسجل 90 هدفاً وصنع 21 هدف آخرين.



