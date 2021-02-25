في الذكرى الأولى لرحيل مبارك.. مجدي عبدالغني: "هيفضل عايش جوه قلوبنا"

علق الكابتن مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على مرور عام على رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلا: "هيفضل عايش جوه قلوبنا".





وأحيا علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده، والتي توافق اليوم الخميس 25 فبراير 2021.





ورحل الرئيس الأسبق في يوم 25 فبراير 2020، عن عمر يناهز 91 عاما.





ونشر علاء مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطعًا صوتيًا لتلاوة القرآن الكريم، وعلق عليه قائلا: "الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك".





وأضاف: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".





وكتب "عبدالغني"، تعليقا على هذه التدوينة قائلا: "ياااااه سنه عدت ربنا يرحمه رحمه واسعه هيفضل عايش جوه قلوبنا ويلهمكم ويلهمنا الصبر والسلوان".