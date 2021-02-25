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عاجل.. الجيش الصيني يعترض سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق تايوان

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:15 ص
الجيش الصيني
الجيش الصيني
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اعترض الجيش الصيني، قبل قليل، على عبور سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق تايوان، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب كان قد شن حربا اقتصادية على الصين، ويتوقع البعض أن تستمر هذه الحرب الاقتصادية في عصر الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يعتبر الصين عدوا اقتصاديا، وروسيا عدوا سياسيا.

وفي وقت سابق، حذر بايدن، من أن الصين تحقق تقدماً في مجال النقل قد يجعلها تهزم الولايات المتحدة في مجال البنية التحتية، موضحا: "إذا لم نتحرك، فسوف يأكلون (الصينيون) غداءنا. لديهم مبادرات كبرى جديدة في مجال السكك الحديدية"، مضيفاً أن الصين "تحقق تقدماً سريعاً في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية".

وقال البيت الأبيض، إن بايدن يدرك التهديد التنافسي الذي تشكله الصين. وأضافت: "أعتقد أن وجهة نظر الرئيس هي أننا في منافسة مع الصين، وهو واضح بشأن مدى عمق هذا التحدي".

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