عاجل.. الجيش الصيني يعترض سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق تايوان

اعترض الجيش الصيني، قبل قليل، على عبور سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق تايوان، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب كان قد شن حربا اقتصادية على الصين، ويتوقع البعض أن تستمر هذه الحرب الاقتصادية في عصر الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يعتبر الصين عدوا اقتصاديا، وروسيا عدوا سياسيا.



