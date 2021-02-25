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شاهد.. كريم فهمي برفقة مخرج فيلم "ديدو"

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:14 ص
بوابة الفجر
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نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


ويظهر كريم في الصورة برفقة المخرج عمرو صلاح مخرج فيلمه الجديد "ديدو" اثناء التحضير لأحد مشاهد الفيلم.


وعلق كريم فهمي على الصورة قائلا: "مع عمرو صلاح مخرج ديدو، إعلان ديدو نزل في السنيمات اللي يشوفوا يقولي رأيه".


ثم اشار: "الفيلم نفسه منزلش و هيتحدد ميعاد نزوله قريب ان شاء الله، مستني رأيكم".


وكان قد روَّج مؤخرا الفنان كريم فهمى لفيلمه الجديد، "ديدو" المقرر عرضه قريبا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب كريم، علي أفيش الفيلم: "ديدو (ارجوك لا تفعصني سهوا)  ، شكلها قربت ولا ايه  , تأليف : كريم فهمي ، إخراج : عمرو صلاح ، انتاج : احمد السبكي ، كريم السبكي ، توتا السبكي". 

فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وهدى المفتى، إضافة إلى ظهور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول عمل يجمعهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات، من تأليف كريم فهمى، وإنتاج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، وإخراج عمرو صلاح.

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

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