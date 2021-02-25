بعد طرح عقوبة حبس الزوج.. هجوم ناري من أحمد كريمة على قانون الأحوال الشخصية

شن الشيخ أحمد كريمة، الداعية الإسلامي، هجوما شديدًا على مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية، وخاصة وضع عقوبة حبس الزوج إذا تزوج من سيدة أخرى غير زوجته الأولى، ولم يبلغ الأولى بمسألة الزواج عليها.





وقال "كريمة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى الفضائية": "النغمة عندنا بالنسبة للشعب المصري أصبحت الحبس والإرهاب وإيذاء الناس وإضرارهم، ليه منستخدمش أسلحة الرحمة والتفاهم والود".





وتابع الداعية الإسلامي: "المرور الحبس.. النفقة الحبس. هو كله حبس حبس. ما تسجنوا الشعب وريحوا نفسكوا".





وقالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يمنح للزوجة طلب الطلاق إذا لحق بها ضرر مادي او معني، حال قيام الزوج بالزواج عليها بأخرى، معقبة:" أمام الزوجة سنة كاملة تطلب الطلاق فيها بسبب الضرر المعنوي والمادي والنفسي".





وتابعت "درويش"، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصرية، مساء الأربعاء، أن الزوج في مشروع قانون الأحوال الشخصية معرض للحبس أو دفع غرامة تصل لـ20 ألف جنيه، إذا تزوج بأخرى، دون إعلام زوجته الأولى".



