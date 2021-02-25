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عاجل.. الأرصاد تزف أنباء سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم الخميس

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحسن أحوال الطقس عن الأيام السابقة التي شهدت موجة من الطقس السيء.

وأصدرت الهيئة، بيانًا، توضح من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 24 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

الظواهر الجوية:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة:
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 العظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في رفح الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في نخل الصغرى 02 العظمى 20
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في طابا الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 05 والعظمى 17
درجات الحرارة في الطور الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 09 والعظمى 21
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 08 والعظمى 22
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 09 والعظمى 23
درجات الحرارة في قنا الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 10 والعظمى 25
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 23

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