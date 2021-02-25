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بالفيديو.. أحمد كريمة ينفعل بسبب مشروع قانون الأحوال الشخصية: مخالف للشريعة جملة وتفصيلا

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:50 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
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وصف الشيخ أحمد كريمة، الداعية الإسلامي، وضع عقوبة حبس الزوج إذا تزوج من سيدة أخرى غير زوجته الأولى، ولم يبلغ الأولى بمسألة الزواج عليها، والتي وردت في مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية، بأن هذه العقوبة "مخالفة للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلًا"..

وقال "كريمة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى الفضائية": "هذا القانون مخالف للشريعة وسيحكم عليه بعدم الدستورية لأن مما نص عليه الدستور أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

وقالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يمنح للزوجة طلب الطلاق إذا لحق بها ضرر مادي او معني، حال قيام الزوج بالزواج عليها بأخرى، معقبة:" أمام الزوجة سنة كاملة تطلب الطلاق فيها بسبب الضرر المعنوي والمادي والنفسي".

وتابعت "درويش"، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصرية، مساء الأربعاء، أن الزوج في مشروع قانون الأحوال الشخصية معرض للحبس أو دفع غرامة تصل لـ20 ألف جنيه، إذا تزوج بأخرى، دون إعلام زوجته الأولى".

ولفتت إلى أن قانون الاحوال الشخصية، مازال مشروعًا، ولم يعرض حتى الآن على مجلس النواب، ومن المتوقع إدخال عليه الكثير من التعديلات، عند مناقشته من قبل النواب.

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الكلمات المفتاحية

قانون الأحوال الشخصية حبس الزوج بوابة الفجر الفجر الأحوال الشخصية

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