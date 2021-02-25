عاجل.. الصين تعلن الانتصار الكامل على "الفقر المدقع" في البلاد

أعلنت الصين، اليوم الخميس، الانتصار الكامل، في "حربها" ضد الفقر التي تخوضها منذ سنوات، وفق ما أفادت به وكالة أنباء شينخوا الصينية، في خبر عاجل.





وقال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن الدولة استطاعت القضاء على الفقر المدقع في البلاد، حييث تعمل منذ 8 سنوات مضت على انتشال 98.99 مليون من سكان الريف الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر الحالي من براثن الفقر. وتمت إزالة جميع المحافظات الفقيرة البالغ عددها 832 محافظة و128 ألف قرية فقيرة من قائمة الفقر.





وكشف الرئيس الصيني، في كلمة ألقاها أمام تجمع كبير عقد في بكين للاحتفال بإنجازات البلاد في القضاء على الفقر المدقع وتكريم نماذجها المثالية في مكافحة الفقر، أن 770 مليونا من سكان الريف الفقراء تخلصوا من الفقراء منذ السبعينات وحتى الآن، واصفا ما حدث بأنه "معجزة" خلقتها الصين، وسوف يسجلها التارييخ.



