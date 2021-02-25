ضبط المتهمين بقتل عامل داخل مزرعة في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين بقتل عامل داخل مزرعة بنجع حمادي.





وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا بالعثور على جثة عمر علي، 46 عاما، مقيم قرية القصر بنجع حمادي، بها طلق ناري داخل مزرعة بنجع حمادي.





وكشفت تحريات المباحث، برئاسة المقدم سامح نجيدة، وكيل فرع البحث الجنائي في نجع حمادي، والمقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أن المجني عليه كان يعمل في السعودية، وعاد منذ قرابة شهر، ونشبت بينه وبين آخرين خلافات على قطعة أرض، بعدما قام بدفع ثمن شرائها، ورفضوا بعدها تسليمها له أو رد المبلغ، واتفقوا للجلوس سويا لحل المشكلة، ونشبت بينهم مشادات كلامية، قام على إثرها أحد المتهمين بإطلاق رصاصة استقرت في رأس المجني عليه، ما أسفر عن وفاته.



