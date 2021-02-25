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لاعب الزمالك السابق ينتقد باتشيكو

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:07 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، أن الأبيض هو الأفضل في مجموعته الإفريقية.

وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك هو الأفضل ف مجموعته الأفريقية، لكنه يعاني من سوء في تمركز الاعبين في التلت الهجومي".

وأكمل: "تعادل الزمالك أمام مولودية الجزائر محزن أكثر من تونجيت، لكن نتيجة المباراة يتحملها المدير الفني في جميع الأحوال".

وأتم: "باتشيكو يتحمل جزء إضاعة الفرص، الزمالك لم يهتز بالتغييرات الفنية في مباراة تونجيت".

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