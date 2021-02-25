لاعب الزمالك السابق ينتقد باتشيكو









أكد أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، أن الأبيض هو الأفضل في مجموعته الإفريقية.





وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك هو الأفضل ف مجموعته الأفريقية، لكنه يعاني من سوء في تمركز الاعبين في التلت الهجومي".





وأكمل: "تعادل الزمالك أمام مولودية الجزائر محزن أكثر من تونجيت، لكن نتيجة المباراة يتحملها المدير الفني في جميع الأحوال".



