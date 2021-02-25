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مهند لاشين يتحدث عن انضمامه لمنتخب مصر وطموحه مع البدري

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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ابدى مهند لاشين لاعب طلائع الجيش سعادته الكبيرة عقب اعلان انضمامه لمنتخب مصر في معسكر مارس المقبل استعدادا لمباراة كينيا و جزر القمر.

وقال لاشين في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر صدى البلد الى أن شرف كبير انضمامه لمنتخب مصر، وسيبذل كل جهده للتواجد في القوام الاساسي مع الفريق.

وتابع، أنه يشكر حسام البدري المدير الفني للفراعنة على ضمه مؤكدا انه على علم بامكانياته الفنية عندما كان مدير فني للأهلي ورشحه للانضمام للقلعة الحمراء وقتها و كان رئيسا لنادي بيراميدز اثناء تواجده بالفريق قبل انتقاله للطلائع.

وأضاف، أن انضمامه للمنتخب نتاج لما قدمه مع الطلائع خلال الفترة الماضية وضمه حافز كبير له لتقديم افضل مالديه خلال الفترة المقبلة.

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