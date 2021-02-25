أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم.. "التموين" تطرح كميات إضافية بأسعار مخفضة

استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس 25-2-2021 في الأسواق المصرية ومحلات الجزارة في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي.

وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم الخميس 25-2-2021

تراوح سعر كيلو البتلو ما بين 90 إلى 175جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو لحم الضأن ما بين 100 إلى 180جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 85 إلى 160 جنيها.، بينما تراوح سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين 79 إلى 170 جنيهًا، وتراوح كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين89 إلى 170جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.



