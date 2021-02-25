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أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم.. "التموين" تطرح كميات إضافية بأسعار مخفضة

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:07 ص
أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار اللحوم اليوم  الخميس 25-2-2021  في الأسواق المصرية ومحلات الجزارة  في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي.

 وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

 

أسعار اللحوم اليوم الخميس 25-2-2021

تراوح سعر كيلو البتلو ما بين 90 إلى 175جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو لحم الضأن ما بين 100 إلى 180جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 85 إلى 160 جنيها.، بينما تراوح سعر لحوم البتلو بالعظم  ما بين 79 إلى 170 جنيهًا، وتراوح كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين89 إلى 170جنيهًا.

 

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل  السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو


التموين .. تطرح كميات إضافية من السلع والخضروات والفاكهة بالاسواق 

استمراراً لتوجيهات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة  ال الغذائية، والخضروات والفاكهة، واللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكد السادة رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية إنهم يقومون بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم، بتخفيضات تتفاوت ما بين الـ 15% الي الـ 20 %، وأشار السادة رؤساء الشركات إلى ان منافذ الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية يتوافر فيها كل احتياجات المواطن من الخضر والفاكهة بتخفيضات مناسبة، مؤكدين ان الطماطم تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 3 جنيه للكيلو، والبطاطس بنفس السعر، والفلفل الرومي بـ 6.50، والجوافة 8.50، لكيلو ، وأشاروا الي أن اللحوم البرازيلي المجمدة تباع بالمجمعات بـ 65 جنيه للكيلو، وكذلك اللحوم المفرومة المجمدة، وبسعر 85 جنية للسوداني الطازجة، والدواجن المجمدة 30 جنية للكيلو.

من ناحية اخري يتابع قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين مع أسواق الجملة أسعار الخضروات والفاكهة من خلال بيان يرسل يومياً من أسواق الجملة، فضلاً عن المتابعة والمرور الميداني على تلك الأسواق.

وقد أشار البيان الوارد من سوق العبور بالقاهرة أن الطماطم تخرج من السوق بسعر 1 جنيه الي 1.8 قرش جملة لتباع في أسواق التجزئة من 2 جنية الى 3.5 للكيلو والبطاطس من 1.1 جنية الى 2.2 جنية جملة لتباع للمستهلك من 2 جنية الى 3.5 جنية، والجوافة من 5 جنية الى 7 جنية جمله لتباع للمستهلك من 7 جنية 10 جنيهات.

 


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