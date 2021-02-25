مهند لاشين: نسعى لتقديم نتيجة ايجابية أمام الأهلي









أكد مهند لاشين لاعب طلائع الجيش ان مباراة فريقه المقبلة امام الأهلي في الدوري ستكون في غاية الصعوبة.





وقال لاشين في تصريحاته لبرنامج الماتش على فضائية صدى البلد ان الجميع في الفريق يسعى لتقديم نتيجة ايجابية امام الاهلي.





وأضاف، أن الفريق قدم نتائج واداء مميز تحت قيادة عبد الحميد بسيوني مؤكدا انه يبذل جهد كبير مع جميع اللاعبين.



