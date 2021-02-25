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مهند لاشين: نسعى لتقديم نتيجة ايجابية أمام الأهلي
الخميس 25/فبراير/2021 - 07:12 ص
أحمد عصام
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أكد مهند لاشين لاعب طلائع الجيش ان مباراة فريقه المقبلة امام الأهلي في الدوري ستكون في غاية الصعوبة.
وقال لاشين في تصريحاته لبرنامج الماتش على فضائية صدى البلد ان الجميع في الفريق يسعى لتقديم نتيجة ايجابية امام الاهلي.
وأضاف، أن الفريق قدم نتائج واداء مميز تحت قيادة عبد الحميد بسيوني مؤكدا انه يبذل جهد كبير مع جميع اللاعبين.
وأتم، أن الأهلي فريق كبير ولكن الطلائع يركز لتقديم افضل شيء في هذه المباراة.
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