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هشام نصر: استكمال دوري اليد للموسم الماضي بالقائمة القديمة من مبدأ "المساواة"

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:35 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الموقوف، أن قرار الدولة كان واضحة باستكمال دوري الموسم الماضي.

وقال هشام خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "قرار الدولة كان واضحا وهو استكمال الدوري بالموسم الماضي".

وأكمل: " تم تأجيل الاستئناف لما بعد كأس العالم حتى لا يحدث أي مشاكل بين لاعبي الأهلي والزمالك".

وتابع: "استكمال الموسم الماضي بالقائمة القديمة كان من مبدأ المساواة"

وأتم: "هناك 3 أندية من الرباعي الذين يتنافسون على اللقب طلبوا أن يشاركوا بالقائمة القديمة عدا فريق واحد".

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