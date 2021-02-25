باسم مرسي: بدايتي مع الزمالك أفضل من مصطفى محمد









أكد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، ومصر المقاصة الحالي، أن بدايته مع القلعة البيضاء كانت أفضل من بداية مصطفى محمد مهاجم الأبيض المعار إلى صفوف جلاتا سراي التركي.





وأشار باسم مرسي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أنا نسخة 2014، أفضل من مصطفي محمد نسخة 2020 مع الزمالك، بالأرقام".





واستكمل نجم الزمالك السابق، "مصطفى محمد مهاجم كبير، إلا أن باسم مرسي أفضل منه بالأرقام".



