Advertisements

باسم مرسي: بدايتي مع الزمالك أفضل من مصطفى محمد

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:21 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


أكد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، ومصر المقاصة الحالي، أن بدايته مع القلعة البيضاء كانت أفضل من بداية مصطفى محمد مهاجم الأبيض المعار إلى صفوف جلاتا سراي التركي.

وأشار باسم مرسي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أنا نسخة 2014، أفضل من مصطفي محمد نسخة 2020 مع الزمالك، بالأرقام".

واستكمل نجم الزمالك السابق، "مصطفى محمد مهاجم كبير، إلا أن باسم مرسي أفضل منه بالأرقام".

جدير بالذكر أن باسم مرسي كان رحل عن الزمالك قبل عدة سنوات، فيما خرج مصطفى محمد للإعارة إلى نادي جلاتا سراي التركي، لمدة عام ونصف، في انتقالات يناير الماضي.

أخبار تهمك

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 16 ساعة

رونالدو يطلب الرحيل عن يوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا المتحور يضرب ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بضم نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 17 ساعة

بعد طرح عقوبة حبس الزوج.. هجوم ناري من أحمد كريمة على قانون الأحوال الشخصية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

11:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»