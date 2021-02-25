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باسم مرسي: أتمنى ربع فرص لاعبي المنتخب

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أنه لم يكن يجيد السيطرة على انفعالاته في بداية مسيرته.

وتابع باسم مرسي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لم أخطئ في أي شئ مع منتخب مصر، وكوبر كان مقتنع أنني رحلت من الملعب غاضباً بسبب تغييري في مباراة غانا، وهو ما لم يحدث، أنا رحلت للإصابة".

وأشار باسم مرسي، إلى أنه يتمنى الحصول على ربع الفرص التي يحصل عليها لاعبو منتخب مصر، في التوقيت الحالي.

فيما أوضح أنه كان يتمنى العودة لنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، قائلا، "لو كنت رجعت مع الفريق ده، كنت هبقي قد الأول 20 مرة".

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