باسم مرسي: أتمنى ربع فرص لاعبي المنتخب













أكد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أنه لم يكن يجيد السيطرة على انفعالاته في بداية مسيرته.





وتابع باسم مرسي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لم أخطئ في أي شئ مع منتخب مصر، وكوبر كان مقتنع أنني رحلت من الملعب غاضباً بسبب تغييري في مباراة غانا، وهو ما لم يحدث، أنا رحلت للإصابة".





وأشار باسم مرسي، إلى أنه يتمنى الحصول على ربع الفرص التي يحصل عليها لاعبو منتخب مصر، في التوقيت الحالي.



