الشناوي وعبدالحفيظ مهددان بالإيقاف في دوري أبطال إفريقيا









خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي أمام سيمبا ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد.

وقال الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو عبر قناة ’’ Ten ’’ أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق يواجهان شبح الإيقاف في بطولة دوري أبطال إفريقيا .





وأضاف صادق أن الشناوي وعبد الحفيظ يواجهان عقوبة الإيقاف مباراة واحدة بسبب الاعتراض والانفعال على الحكم أليوم نيانت عقب انتهاء مباراة سيمبا التنزاني التي خسرها النادي الأهلي بهدف نظيف أمس الثلاثاء في دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي .



