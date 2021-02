أعلنت النجمة ماندي مور عن استقبالها لمولودها الأول من زوجها هاريسون جولدسميث، وأن الطفل بحالة جيدة، كما كشفت عن الاسم الذي اختارته له.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن ماندي، قامت بنشر صورة عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، تعلن بها عن وصول الطفل الذي اختارت له اسم "أوجست".

وعرفت ماندي بكونها واحدة من أبطال المسلسل الناجح this is us.