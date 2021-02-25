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توم هولاند يعترف بخسارته لهذا الدور من أفلام Star Wars

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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توم هولاند يعترف بخسارته لهذا الدور من أفلام Star Wars

بخلاف ما يحققه من نجاح في عالم افلام مارفل السينمائي، كشف النجم الشاب توم هولاند عن أنه سبق له التقدم لأداء دور ضمن احد افلام "ستار وورز" الشهيرة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي أجراه الممثل البريطاني الشاب، واعترف خلاله أن لم ينجح في اداء تجربة لدور الذي حصده الممثل جون بويجا.

غير أنه تقبل هذا نظرًا للنجاح الذي يحظى به في عالم أفلام مارفل بتجسيده لشخصية سبايدر مان في أكثر من عمل.

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