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الهند تسجل 16.738 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الهند، 16.738 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى أعلى زيادة يومية منذ 29 يناير الماضى.

 

وأصدرت وزارة الصحة الهندية، بيانًا قالت فيه إن أكثر من نصف الإصابات من ولاية مهاراشترا الغربية، أغنى ولايات الهند، إذ سجلت وحدها 8.807 إصابات.

 

 هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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