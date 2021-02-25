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وزير "التموين" .. يواصل جولاته بالمحافظات ويتفقد اليوم المشروعات التنموية بـ"أسوان"

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:48 ص
وزير التموين في مصر
وزير التموين في مصر
الفجر الاقتصادي
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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف من جولاته المستمرة بالمحافظات هو الوقوف على ما تم من انجاز في قطاعات الوزارة بناء على تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جولته بمحافظة اسوان اليوم سوف تشمل عدد كبير من المشروعات التموينية منها زيارة مصنع سكر ادفو، للاطمئنان على عمليات التطوير الموجودة به و كذلك عمليات انتاج السكر بشقيه البنجر وقصب السكر.

كما سوف تشمل الجولة والتي سيرافقه فيها السيد اللواء  أشرف عطية محافظ اسوان، تفقد مطحن ادفو وصومعة ادفو، كما تشمل الجولة تفقد هايبر الشيخ هارون والذي تبلغ مساحته 754 متر وبه ثلاجات تجميد، وكذلك هايبر العقاد والذي تبلغ مساحته 370 متر بالمدينة، ثم مخزن الجملة بالشيخ هارون والبالغ مساحته 920 متر للاطمئنان على ما تم به من تطوير وميكنة للتأكد من ضبط المنظومة، وضبط الوارد والصادر السلعي والأرصدة ايضاً.

وقال الدكتور محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن هناك تطوير كبير بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة تمتد من القاهرة وحتى اسوان، وأكد على ميكنة جميع مخازن الجملة التابعة للشركة والتي يصل عددها الى 699 مخزن جملة.


يذكر أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد قام بعدد كبير من الجولات الميدانية في الشهرين الماضيين شملت محافظات (بورسعيد – السويس – الاسماعيلية – الاسكندرية – القليوبية – الاقصر - المنيا) واليوم أسوان.

 

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