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اعرف حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم بيان هيئة الأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الخميس الموافق 25-2-2021 بمحافظات مصر، حيث يسود البلاد، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة على معظم الأنحاء.

حالة الطقس اليوم.. شديد البرودة ليلا
وأضاف الخبراء، في بيان، أن الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

حالة الطقس اليوم.. أمطار خفيفة
وتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا)، مع تكون شبور مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط والأحمر اليوم
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه 1.75 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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