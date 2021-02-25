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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 25-2-2021 بمحافظات مصر
الخميس 25/فبراير/2021 - 08:53 ص
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ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 25-2-2021 بمحافظات مصر،وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية تحسن في الجو وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى نهارا مع رياح معتدلة، وطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة .
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 25-2-2021 بمحافظات مصر
درجات الحرارة فى القاهرة العظمى 21 والصغرى 10
درجات الحرارة فى شبين الكوم العظمى 21 والصغرى 11
درجات الحرارة فى طنطا العظمى 20 الصغرى 10
درجات الحرارة فى دمنهور العظمى 20 الصغرى 11
درجات الحرارة فى الإسكندرية العظمى 19 الصغرى 11
درجات الحرارة فى بلطيم العظمى 20 الصغرى 12
درجات الحرارة فى مطروح العظمى 18 الصغرى 11
درجات الحرارة فى السلوم العظمى 19 الصغرى 10
درجات الحرارة فى سيوة العظمى 21 الصغرى 10
درجات الحرارة فى بورسعيد العظمى 21 الصغرى 13
درجات الحرارة فى دمياطو العظمى 20 الصغرى 12
درجات الحرارة فى الزقازيق العظمى 21 الصغرى 11
درجات الحرارة فى الاسماعيلية العظمى 21 الصغرى 10
درجات الحرارة فى السويس العظمى 21 الصغرى 11
درجات الحرارة فى العريش العظمى 19 الصغرى 10
درجات الحرارة فى رفح العظمى 19 الصغرى 10
درجات الحرارة فى رأس سدر العظمى 22 الصغرى 12
درجات الحرارة فى نخل العظمى 20 الصغرى 02
درجات الحرارة فى نويبع العظمى 22 الصغرى 14
درجات الحرارة فى طابا العظمى 21 الصغرى 13
درجات الحرارة فى كاترين العظمى 17 الصغرى 05
درجات الحرارة فى الطور العظمى 22 الصغرى 13
درجات الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 25 الصغرى 15
درجات الحرارة فى الغردقة العظمى 24 الصغرى 14
درجات الحرارة فى مرسى علم العظمى 24 الصغرى 15
درجات الحرارة فى الفيوم العظمى 21 الصغرى 09
درجات الحرارة فى بنى سويف العظمى 22 الصغرى 09
درجات الحرارة فى المنيا العظمى 22 الصغرى 08
درجات الحرارة فى أسيوط العظمى 22 الصغرى 08
درجات الحرارة فى سوهاج العظمى 23 الصغرى 09
درجات الحرارة فى قنا العظمى 23 الصغرى 10
درجات الحرارة فى الأقصر العظمى 24 الصغرى 10
درجات الحرارة فى أسوان العظمى 25 الصغرى 10
درجات الحرارة فى أبوسمبل العظمى 24 الصغرى 10
درجات الحرارة فى الوادى الجديد العظمى 23 الصغرى 10
درجات الحرارة فى شلاتين العظمى 25 الصغرى 15
درجات الحرارة فى أبو رماد العظمى 25 الصغرى 15
درجات الحرارة فى حلايب العظمى 24 الصغرى 16
درجات الحرارة فى رأس حدربة العظمى 23 الصغرى 16
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