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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 25-2-2021 بمحافظات مصر

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:53 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 25-2-2021 بمحافظات مصر،وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية تحسن في الجو وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى نهارا مع رياح معتدلة، وطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 25-2-2021 بمحافظات مصر

درجات الحرارة فى القاهرة العظمى 21 والصغرى 10

درجات الحرارة فى شبين الكوم العظمى 21 والصغرى 11

درجات الحرارة فى طنطا العظمى 20 الصغرى 10

درجات الحرارة فى دمنهور العظمى 20 الصغرى 11

درجات الحرارة فى الإسكندرية العظمى 19 الصغرى 11

درجات الحرارة فى بلطيم العظمى 20 الصغرى 12

درجات الحرارة فى مطروح العظمى 18 الصغرى 11

درجات الحرارة فى السلوم العظمى 19 الصغرى 10

درجات الحرارة فى سيوة العظمى 21 الصغرى 10

درجات الحرارة فى بورسعيد العظمى 21 الصغرى 13

درجات الحرارة فى دمياطو العظمى 20 الصغرى 12

درجات الحرارة فى الزقازيق العظمى 21 الصغرى 11

درجات الحرارة فى الاسماعيلية العظمى 21 الصغرى 10

درجات الحرارة فى السويس العظمى 21 الصغرى 11

درجات الحرارة فى العريش العظمى 19 الصغرى 10

درجات الحرارة فى رفح العظمى 19 الصغرى 10

درجات الحرارة فى رأس سدر العظمى 22 الصغرى 12

درجات الحرارة فى نخل العظمى 20 الصغرى 02

درجات الحرارة فى نويبع العظمى 22 الصغرى 14

درجات الحرارة فى طابا العظمى 21 الصغرى 13

درجات الحرارة فى كاترين العظمى 17 الصغرى 05

درجات الحرارة فى الطور العظمى 22 الصغرى 13

درجات الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 25 الصغرى 15

درجات الحرارة فى الغردقة العظمى 24 الصغرى 14

درجات الحرارة فى مرسى علم العظمى 24 الصغرى 15

درجات الحرارة فى الفيوم العظمى 21 الصغرى 09

درجات الحرارة فى بنى سويف العظمى 22 الصغرى 09

درجات الحرارة فى المنيا العظمى 22 الصغرى 08

درجات الحرارة فى أسيوط العظمى 22 الصغرى 08

درجات الحرارة فى سوهاج العظمى 23 الصغرى 09

درجات الحرارة فى قنا العظمى 23 الصغرى 10

درجات الحرارة فى الأقصر العظمى 24 الصغرى 10

درجات الحرارة فى أسوان العظمى 25 الصغرى 10

درجات الحرارة فى أبوسمبل العظمى 24 الصغرى 10

درجات الحرارة فى الوادى الجديد العظمى 23 الصغرى 10

درجات الحرارة فى شلاتين العظمى 25 الصغرى 15

درجات الحرارة فى أبو رماد العظمى 25 الصغرى 15

درجات الحرارة فى حلايب العظمى 24 الصغرى 16

درجات الحرارة فى رأس حدربة العظمى 23 الصغرى 16

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