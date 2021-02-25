المغرب يسجل 419 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بكورونا

رصدت السلطات الصحية في المغرب، 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالى الحالات المصابة حتى الآن إلى 482 ألفًا و128 حالة.

واعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع حصيلة الوفيات فى المملكة إلى 8 آلاف و592 حالة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

ورصدت السلطات الصحية المغربية، 15 وفاة ارتفاعا من خمس حالات أمس، ليبلغ مجموع الوفيات بسبب الفيروس 8574 حالة.

وأكدت الصحة المغربية، تعافي 808 حالات جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 466105 حالات.

ولفتت وزارة الصحة المغربية، إلى أن عدد الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا بلغ مليونين و635 ألفا و895 شخصا، كما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الثانية 31232 شخصا.