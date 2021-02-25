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أسعار الدينار "الكويتي" اليوم الخميس 25-2-2021 بالبنوك

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:01 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم الخميس 25-2-2021، استقرار حيث بلغت في المتوسط 51.60 جنيه للشراء و 52 جنيه للبيع في البنك المركزي، بعدما ترعضت لخسائر بقيمة قرشا واحد في تعاملات الأمس.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 25-2-2021 بالبنوك:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.81  جنيه للشراء.

 

52.03  جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.81  جنيه للشراء.

 

52.03  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.62  جنيه للشراء.

 

52.10  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.79  جنيه للشراء.

 

52.10  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.90  جنيه للشراء.

 

52.10  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.39  جنيه للشراء.

 

51.96  جنيه للبيع.

 

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