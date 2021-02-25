محمود حجاج عن مشاركته في "موسى" :"محمد رمضان طموح جدًا وكل الشباب بتقلده" (خاص)





يُشارك الفنان الشاب محمود حجاج في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.





وقال محمود حجاج في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى

شافعي، وهو من مطاريد الجبل، لافتًا إلى أنه تجمعه العديد من المشاهد مع الفنان محمد رمضان، والفنان ضياء عبد الخالق.



وأعرب محمود حجاج عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "موسى"؛ لأنه اتاح له فرصة العمل مع الفنان محمد رمضان، لأنه كان يرغب كثيرًا في العمل معه، مُشيرًا إلى أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل هو وجود المخرج محمد سلامة، فهو يعمل دائمًا على تقديم أعماله بشكل جديد ومختلف بعيدًا عن النمطية والتكرار، بالإضافة إلى أن الشخصية التي يُقدمها خلال الأحداث جديدة عليه، ولم يسبق له تقديمها من قبل.



وأضاف محمود حجاج:"مبسوط بالشغل مع محمد رمضان، ده أول لقاء بيني وبينه، وهو حد محترم وطموح وجدًا، وكل الشباب بتقلده، وأستاذ ضياء عبد الخالق شغلي معاه، وكان مبسوط جدًا من أدائي، وقالي خليك متواضع واوعى تكبر على المهنة".



مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق ، وكوكبة مميزة من النجوم.