حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021 في الإمارات

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 25-2-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح "الجمعة" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.