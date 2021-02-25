حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021 في البحرين

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 25-2-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



حالة الطقس في البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع لهذا اليوم، الخميس، في مملكة البحرين سيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار أحيانا قد تكون رعدية، ويتحول إلى غائم جزئياً عند المساء ، والرياح: شمالية بوجه عام من 15 إلى 20 عقدة، وتصل من 22 إلى 27 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحياناً، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة وأمطار رعدية