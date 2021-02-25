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مدير المرور يوجه بتكثيف الخدمات بالطرق السريعة والصحراوية

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:13 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تفقد اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات، للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية بالطرق، تجنبا لوقوع أي حوادث سير بالطرق.


وأكد مدير الإدارة خلال جولته على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.


وشدد على القوات بحظر حركة السيارات النقل الثقيل على الطرق من 12 بعد منتصف الليل حتي الساعة السادسة صباحًا، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وارتداء الكمامات في كافة وسائل المواصلات، للحد من انتشار عدوي فيروس الكورونا "كوفيد 19".



ونبه على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

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