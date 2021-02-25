محمد درويش دكتور الوحدة الصحية في "الحرير المخملي"(خاص)





يُشارك الفنان محمد درويش حاليًا في مسلسل "الحرير المخملي"، وهو مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لـ أميمة عز الدين، سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، شادي أسعد، حمدي التايه، أشرف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد حسن.





وقال محمد درويش في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال دور شاب يُدعى "شريف"، وهو دكتور الوحدة الصحية في البلد المخملية، وتجمعه علاقة حب بالفنانة شاهيستا سعد إبنة الحاج "عبد الرازق" الذي يُجسد دوره الفنان سامي مغاوري، مُوضحًا أنه سيكون مفاجأة للجمهور.



وأعرب محمد درويش عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "الحرير المخملي"، فهو يُعد التعاون الثاني الذي يجمع بينه وبين المخرج أحمد حسن والسيناريست أمين جمال الذي تعاون معهم من قبل في حكاية "ربع قيراط" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا".





وأشار محمد درويش إلى أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "الحرير المخملي "هو أن الرواية المأخوذ عنها المسلسل جميلة جدًا، وأن السيناريست أمين جمال قام بكتابة السيناريو بطريقة رائعة، بالإضافة إلى أن الشخصية التي يُقدمها خلال الأحداث جديدة عليه ومختلفة تمامًا عما قدمها من قبل.



مسلسل "الحرير المخملي" بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى ، أحمد وفيق، هالة فاخر ، أحمد سعيد عبد الغني، سامي مغاوري، مها أبو عوف، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، إسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد الحناوي، أحمد جمال سعيد، كريم الحسيني، أحمد عثمان، بسمة ماهر، مروة عيد ، رضوي جودة، هالة مرزوق، رضوى جودة، محمد يونس، شيرين القاضي، كيرا الصباح