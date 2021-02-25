أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 25-2-2021
سجلت أسعار الريال السعودي استقرار سعريا في تعاملات اليوم بالبنوك، حيث بلغ في البنك المركزي 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
أسعار الريال السعودي اليوم الخميس25-2-2021 بباقي البنوك :
سعر الريال السعودي ببنك عودة:
4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي بالبنك المصري الخليجي:
4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم بالبنك الأهلى
اليوناني:
4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم ببنك كريدي أجريكول:
4.12 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي:
4.11 جنيه للبيع و 4.19 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي اليوم بالبنك العربي
الافريقي:
4.06 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
أقل سعر لبيع الريال السعودي:
وقد سجل اقل سعر لبيع الريال السعودي بنك الشركة المصرفية عند4.18 جنيه.
أعلى سعر لشراء الريال السعودي:
سجل الريال السعودي اعلي سعر للبيع في بنك عودة عند 4.17 جنيه.
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