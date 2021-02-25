كيرا الصباح تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في مسلسل "انتقام سري"





وأعربت كيرا الصباح عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع المخرج أحمد حسن، فهي سبق وتعاونت معه من قبل في حكاية "أمل حياتي" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، كما أنها تتعاون معه حاليًا في مسلسل "الحرير المخملي".

مسلسل "الحرير المخملي" بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى ، أحمد وفيق، هالة فاخر ، أحمد سعيد عبد الغني، سامي مغاوري، مها أبو عوف، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، إسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، محمد الحناوي، أحمد جمال سعيد، كريم الحسيني، أحمد عثمان، بسمة ماهر، مروة عيد ، رضوي جودة، هالة مرزوق، رضوى جودة، محمد يونس، شيرين القاضي، كيرا الصباح

تشارك الفنانة كيرا الصباح حاليًا في مسلسل "انتقام سري"، وهو من إخراج أحمد حسن، تأليف أمين جمال، بطولة ميرفت أمين، درة، وكوكبة مميزة من النجوم.وقالت كيرا الصباح في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور دكتورة تُدعى "سارة" وهي مُقيمة في حي شعبي، لافتة إلى أنها ستبدأ في تصوير مشاهدها بالمسلسل خلال الأيام المُقبلة.وأشارت كيرا الصباح أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "انتقام سري" هو حبها الشديد لتجسيد الأدوار الشعبية والصعبة التي تحتاج لمجهود كبير؛ لأنها تتمكن من خلالها من إثبات قدراتها التمثيلية.